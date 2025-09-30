Представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась методами подсчета русскоговорящих на Украине, комментируя заявление уполномоченного по защите госязыка Елены Ивановской о росте числа граждан, говорящих на русском языке. В качестве шуточного примера дипломат предположила, что украинская власть может тайно подслушивать, на каком языке люди поют, когда моются в душе.

Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит»? — написала Захарова.

Ранее Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Таким образом она решила «защитить будущее украинцев». Она подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств. При этом Ивановская назвала «наиболее уязвимыми» детей и подростков.