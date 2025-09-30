Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:34

Стало известно, как развивается лечение депрессии в России

Глава АРФП Дмитриев: в России развиваются новые технологии лечения депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России активно развиваются новые технологии лечения депрессии, заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев на пресс-конференции, посвященной актуальной картине российского рынка лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что это направление особенно актуально в условиях «нестабильного и беспокойного» мира.

Безусловно, это определенное направление, им также занимаются. Понятно, что в нынешних условиях такого нестабильного и беспокойного мира вопросы психического здоровья, и в том числе депрессии, они возрастают. Естественно, на это нацелена не только наука, не только «фарма», не только производство, но и новые технологии достаточно активно развиваются, — поделился Дмитриев.

Глава ассоциации обратил внимание, что в России создается множество центров психологической поддержки для участников СВО и членов их семей. Он также напомнил о деятельности фонда «Защитники Отечества».

Работа ведется во всех направлениях. Это не только «фарма», но и производители изделий тоже работают в этом ключе, — подчеркнул он.

Ранее психолог Екатерина Кольцова сообщила, что чувство одиночества в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, это опасно для психического и физического здоровья и может привести к серьезной депрессии. Она отметила, что важно отличать гнетущее одиночество от сознательной социальной изоляции, которая не несет вреда.
Россия
здоровье
лечение
депрессии
фармацевтика
