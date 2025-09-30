Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:25

Ветеран Афганистана призвал лишить Лолиту возможности зарабатывать в России

Адвокат Трещев призвал лишить Лолиту заработков в России за поддержку Пугачевой

Александр Трещев Александр Трещев Фото: Личный архив Александра Трещева

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев заявил в интервью NEWS.ru, что певица Лолита Милявская должна быть лишена возможности зарабатывать деньги в России. По его мнению, она не сделала правильных выводов после «голой» вечеринки, высказавшись одобрительно в адрес Аллы Пугачевой после ее недавнего интервью.

Когда начинаешь зализывать Пугачеву, значит, по моему мнению, не сделала вывод после «голой» вечеринки. Считаю, что Лолите следует отрезать возможности заработка в России, — заявил он.

Ранее Трещев, который через суд пытается взыскать с народной артистки СССР Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей, объяснил, почему подал два иска. Как он пояснил, это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

Он также назвал артистку очень богатой женщиной. Трещев напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи Пугачевой стоимостью в миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ. Также он усомнился в словах артистки о том, что ее детей якобы затравили в московской элитной школе из-за иноагентского статуса их отца Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Виктория Катаева
В. Катаева
