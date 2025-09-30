Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:35

Россиянам раскрыли опасные последствия постепенного снижения зрения и слуха

Гериатр Прощаев: постепенное снижение зрения или слуха может привести к деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушения зрения и слуха в пожилом возрасте могут привести к развитию когнитивных расстройств и деменции, заявил в беседе с NEWS.ru директор Научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, это происходит из-за недостаточного поступления информации в мозг. Он посоветовал уделять внимание профилактике этих недугов.

Недостаточное поступление информации для мозга повышает риск развития когнитивных расстройств и деменции. Поэтому регулярно проверяйте свое зрение и подбирайте очки, чтобы у вас было оно скорректировано хорошо. То же самое касается слуха, — сказал Прощаев.

Он также порекомендовал не пренебрегать рекомендациями врачей. Если в показаниях есть операция на глаза, ее нужно сделать, а если нужен слуховой аппарат, его стоит носить, подчеркнул гериатр. Прощаев обратил внимание на то, что «не надо корректировать нарушение слуха путем увеличения громкости телевизора».

Ранее врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман объявили, что освоение цифровых технологий снижает риск развития деменции у пожилых людей на 58%. По их словам, этот неожиданный способ защиты от когнитивных нарушений основан на данных последних научных исследований.

