Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:00

Скручиваю яблоки в рулет. Аромат корицы стоит на всю квартиру! Секрет в тесте на сгущенном молоке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет я всегда готовлю, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего и уютного. Тесто на сгущенке получается нежным, пластичным и слегка карамельным, а яблочная начинка с корицей наполняет кухню волшебным ароматом. Рулет никогда не трескается при скручивании и выглядит очень аппетитно. Это тот самый рецепт, который выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать.

Нам понадобится: 1 банка сгущенки (380 г), 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яблока, 1 ст. л. корицы, 50 г сливочного масла. Яблоки чистим и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на сливочном масле с корицей 5–7 минут до мягкости.

В миске смешиваем сгущенку и яйца. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто. Раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм.

Равномерно распределяем остывшую яблочную начинку. Аккуратно скручиваем рулет, защипываем края. Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Даем немного остыть и посыпаем сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!
Общество
Яблочное суфле со сливами! Все дары моего сада в одном противне! Не отличить от шарлотки. Только нежнее!
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Семья и жизнь
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Яблочные оладушки — самый вкусный осенний завтрак: подаем с вареньем и сливочным маслом
Общество
Яблочные оладушки — самый вкусный осенний завтрак: подаем с вареньем и сливочным маслом
Рулет с творогом и вареньем: готовится элементарно из доступных продуктов
Общество
Рулет с творогом и вареньем: готовится элементарно из доступных продуктов
Удивите гостей: готовим изысканный рулет без выпечки с фруктами и шоколадом
Общество
Удивите гостей: готовим изысканный рулет без выпечки с фруктами и шоколадом
рецепты
яблоки
рулеты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.