Скручиваю яблоки в рулет. Аромат корицы стоит на всю квартиру! Секрет в тесте на сгущенном молоке!

Этот рулет я всегда готовлю, когда хочется чего-то по-настоящему домашнего и уютного. Тесто на сгущенке получается нежным, пластичным и слегка карамельным, а яблочная начинка с корицей наполняет кухню волшебным ароматом. Рулет никогда не трескается при скручивании и выглядит очень аппетитно. Это тот самый рецепт, который выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать.

Нам понадобится: 1 банка сгущенки (380 г), 2 яйца, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яблока, 1 ст. л. корицы, 50 г сливочного масла. Яблоки чистим и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на сливочном масле с корицей 5–7 минут до мягкости.

В миске смешиваем сгущенку и яйца. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто. Раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм.

Равномерно распределяем остывшую яблочную начинку. Аккуратно скручиваем рулет, защипываем края. Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Даем немного остыть и посыпаем сахарной пудрой.

