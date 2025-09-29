Удивите гостей: готовим изысканный рулет без выпечки с фруктами и шоколадом

Рулет без выпечки представляет собой легкий и нежный десерт, который не требует термической обработки. Это блюдо отличается сливочным вкусом творожной начинки и шоколадной основой из печенья. Сочетание бананов и свежих ягод создает освежающий и гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 400 г шоколадного печенья, 2 банана, 2 столовые ложки молока, 400 г творожного сыра, 70 г сахарной пудры, ванилин, свежие ягоды или фрукты, 100 г сливок 33% жирности. Печенье измельчают в крошку, добавляют молоко и перемешивают. Полученную массу распределяют по пищевой пленке в форме прямоугольника. Творожный сыр взбивают с сахарной пудрой и ванилином. Отдельно взбивают сливки до устойчивых пиков и аккуратно соединяют с творожной массой. На печенье выкладывают творожный крем, разравнивают, сверху размещают нарезанные бананы и ягоды. Аккуратно сворачивают рулет при помощи пленки и убирают в холодильник на 4–6 часов для пропитки.

