29 сентября 2025 в 10:27

Мини-яблочки в песочном тесте. Обалденная вкуснятина — готовить просто и легко! Эти яблочки готовятся сами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот десерт я готовлю, когда хочется чего-то уютного и полезного одновременно. Запеченные яблоки в песочном тесте — это настоящее волшебство! Они напоминают мне мини-пирожки, где нежная фруктовая начинка тает во рту, а рассыпчатое тесто добавляет сытности. Особенно приятно осознавать, что это лакомство не только вкусное, но и полезное — запекание сохраняет все витамины, а пектин работает как натуральный очиститель для организма. Идеальный вариант для семейного чаепития.

Нам понадобится: 4 крупных яблока, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли, корица, мед или варенье для подачи. Духовку разогреваем до 180 °C.

Для теста смешиваем муку с холодным маслом, растирая в крошку. Добавляем яйцо, сахар и соль. Замешиваем тесто, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 20 минут.

Яблоки моем, вырезаем сердцевину, но не насквозь. В углубление насыпаем немного сахара и корицы. Тесто раскатываем, нарезаем на квадраты. Каждое яблоко заворачиваем в тесто, защипывая края сверху.

Выкладываем в форму, выпекаем 25–30 минут до мягкости яблок и румяного теста. Подаем теплыми, полив медом или вареньем. Аромат корицы и яблок — просто сказка!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

