Шоколадное печенье Кэтрин Мейфеир — повторяем вкуснейший десерт из «Отчаянных домохозяек»: всего 9 ингредиентов

Печенье Кэтрин Мейфеир представляет собой знаменитый десерт из сериала «Отчаянные домохозяйки». Это лакомство отличается глубоким шоколадным вкусом с карамельными нотами и идеальной текстурой. Сочетание хрустящих краев и мягкой сердцевины с тающими кусочками шоколада создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 100 г сливочного масла, 80 г коричневого сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1 яйцо, 150 г муки, 25 г какао, 6 г разрыхлителя, щепотка соли, 120 г темного шоколада. Масло растапливают в сотейнике на медленном огне 5–6 минут до появления орехового аромата. Сняв с огня, к маслу добавляют коричневый и ванильный сахар, взбивают венчиком. Вбивают яйцо, добавляют соль и перемешивают. Всыпают просеянную муку с какао и разрыхлителем, замешивают эластичное тесто. Вмешивают кусочки шоколада, формуют шарики и убирают в холодильник на 1 час. Выпекают при 190 градусах 15–17 минут. Секрет успеха заключается в использовании карамелизированного масла — оно придает тесту неповторимый глубокий вкус.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.