29 сентября 2025 в 10:45

Проще не бывает: волшебный болгарский яблочный пирог за 5 минут

Болгарский яблочный пирог «Три стакана» Болгарский яблочный пирог «Три стакана» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о пироге, который готовится быстро и всегда удается? Тогда болгарский яблочный пирог «Три стакана» — идеальный вариант для вас. Его магия сокрыта не только в простых пропорциях, но и в правильном порядке сборки, который гарантирует сочность и рассыпчатую текстуру.

Ключ к успеху — послойная выкладка ингредиентов. Сначала подготовьте начинку: 4–5 крупных яблок очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

Первый слой — яблоки. Выложите их равномерно на дно формы и обильно посыпьте корицей (1–2 чайные ложки) по вкусу. Теперь готовим заливку. В миске смешайте ингредиенты, отмеренные одним и тем же стаканом (объемом около 200 мл): один стакан сахара, один стакан муки и один стакан молока. Добавьте щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Тщательно взбейте венчиком до получения гладкого, без комочков, теста.

Второй слой — тесто. Аккуратно вылейте его поверх яблок, распределяя ложкой. Важно: тесто заливается на начинку, а не наоборот — это главный секрет насыпной текстуры.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 40–50 минут до золотистой корочки. Такой порядок слоев позволяет яблокам пропечься и пустить сок, а тесту — подняться и образовать нежную крошащуюся поверхность. Этот простой болгарский яблочный пирог станет хитом вашего домашнего чаепития!

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки без манки.

пироги
выпечка
национальная кухня
рецепты
сладости
десерты
яблоки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
