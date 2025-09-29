Проще не бывает: волшебный болгарский яблочный пирог за 5 минут

Мечтаете о пироге, который готовится быстро и всегда удается? Тогда болгарский яблочный пирог «Три стакана» — идеальный вариант для вас. Его магия сокрыта не только в простых пропорциях, но и в правильном порядке сборки, который гарантирует сочность и рассыпчатую текстуру.

Ключ к успеху — послойная выкладка ингредиентов. Сначала подготовьте начинку: 4–5 крупных яблок очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

Первый слой — яблоки. Выложите их равномерно на дно формы и обильно посыпьте корицей (1–2 чайные ложки) по вкусу. Теперь готовим заливку. В миске смешайте ингредиенты, отмеренные одним и тем же стаканом (объемом около 200 мл): один стакан сахара, один стакан муки и один стакан молока. Добавьте щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Тщательно взбейте венчиком до получения гладкого, без комочков, теста.

Второй слой — тесто. Аккуратно вылейте его поверх яблок, распределяя ложкой. Важно: тесто заливается на начинку, а не наоборот — это главный секрет насыпной текстуры.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 40–50 минут до золотистой корочки. Такой порядок слоев позволяет яблокам пропечься и пустить сок, а тесту — подняться и образовать нежную крошащуюся поверхность. Этот простой болгарский яблочный пирог станет хитом вашего домашнего чаепития!

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки без манки.