Вместо хлеба к новогоднему столу: хрустящие лепешки за 15 минут из готового слоеного теста

Вместо хлеба к новогоднему столу подайте хрустящие лепешки, которые готовятся за 15 минут из готового слоеного теста. Идеально быстрый рецепт для суматошного 31 декабря.

Вкус получается волшебным: нежное, многослойное, буквально тающее во рту тесто с хрустящей корочкой и ароматом масла и специй. Они идеально подходят к горячему, салатам и просто на закуску.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого, размороженного), 1–2 ст. л. растопленного сливочного масла или оливкового масла, щепотка соли, по желанию: сушеный чеснок, прованские травы, кунжут. Духовку разогрейте до 200 °C. Раскатайте пласт теста в прямоугольник толщиной около 3–4 мм. Смажьте поверхность растопленным маслом, посыпьте солью и любимыми специями. Вырежьте из теста кружочки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Сверху можно присыпать кунжутом и слегка прижать его. Выпекайте 10 минут до золотистого пузырчатого состояния. Подавайте лепешки горячими или теплыми.

