Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:46

Бокерия раскрыл, какой орган больше всего страдает от алкоголя

Кардиохирург Бокерия: больше остальных органов от спиртного страдает печень

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спиртные напитки опасны не только потому, что при употреблении они повреждают миокард, заявил NEWS.ru академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия. Главным органом, который страдает от этого, по его словам, является печень. Он подчеркнул, что ничего хорошего в регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя нет.

Алкоголь вреден не только потому, что он повреждает миокард, но он повреждает печень. А печень — это ключевой орган, более даже значимый в жизнедеятельности организма, чем сердце. Совершенно очевидно, что ничего хорошего от приема алкоголя, тем более регулярного, тем более чрезмерного, нет, — сообщил Бокерия.

Он также отметил, что и сам давно не употребляет алкоголь. В крайнем случае, по его словам, он может выпить бокал белого вина, так как оно обладает большим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, чем красное.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подвел промежуточные итоги эксперимента по ограничению продажи алкоголя в регионе двумя часами в день. По его словам, после этого сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного: этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

алкоголь
Бокерия
сердце
печень
здоровье
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.