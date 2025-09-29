Бокерия раскрыл, какой орган больше всего страдает от алкоголя Кардиохирург Бокерия: больше остальных органов от спиртного страдает печень

Спиртные напитки опасны не только потому, что при употреблении они повреждают миокард, заявил NEWS.ru академик Российской академии наук (РАН) кардиохирург Лео Бокерия. Главным органом, который страдает от этого, по его словам, является печень. Он подчеркнул, что ничего хорошего в регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя нет.

Алкоголь вреден не только потому, что он повреждает миокард, но он повреждает печень. А печень — это ключевой орган, более даже значимый в жизнедеятельности организма, чем сердце. Совершенно очевидно, что ничего хорошего от приема алкоголя, тем более регулярного, тем более чрезмерного, нет, — сообщил Бокерия.

Он также отметил, что и сам давно не употребляет алкоголь. В крайнем случае, по его словам, он может выпить бокал белого вина, так как оно обладает большим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, чем красное.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подвел промежуточные итоги эксперимента по ограничению продажи алкоголя в регионе двумя часами в день. По его словам, после этого сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного: этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.