Лео Бокерия рассказал, как бросил пить

Врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия рассказал NEWS.ru, что отказался от употребления спиртных напитков более 60 лет назад. По его словам, в 22 года он сказал себе, что больше не будет их пить. Сейчас он в крайнем случае может выпить максимум бокал белого вина, потому что оно обладает мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

Когда я учился в институте, жил в общежитии, потом какое-то время все это было. И в один прекрасный день, мне было, по-моему, 22 года, я сказал, что больше не буду. И сейчас меня уговорить выпить очень сложно. Если я что-то выпиваю, то это только белое вино. Оно обладает большим мочегонным эффектом, таким образом быстрее выводится из организма, — рассказал Бокерия.

Ранее стало известно, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Такие данные представили в Минздраве России. Уточняется, что показатель заболеваемости составляет 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6. Третью строчку списка занимает Еврейская автономная область с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).