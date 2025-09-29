Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:50

Лео Бокерия рассказал, как бросил пить

Кардиохирург Бокерия заявил, что отказался от алкоголя 63 года назад

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия рассказал NEWS.ru, что отказался от употребления спиртных напитков более 60 лет назад. По его словам, в 22 года он сказал себе, что больше не будет их пить. Сейчас он в крайнем случае может выпить максимум бокал белого вина, потому что оно обладает мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

Когда я учился в институте, жил в общежитии, потом какое-то время все это было. И в один прекрасный день, мне было, по-моему, 22 года, я сказал, что больше не буду. И сейчас меня уговорить выпить очень сложно. Если я что-то выпиваю, то это только белое вино. Оно обладает большим мочегонным эффектом, таким образом быстрее выводится из организма, — рассказал Бокерия.

Ранее стало известно, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Такие данные представили в Минздраве России. Уточняется, что показатель заболеваемости составляет 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6. Третью строчку списка занимает Еврейская автономная область с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).

алкоголь
здоровье
вино
Бокерия
врачи
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.