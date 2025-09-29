Политолог рассказал, чего ждать после скандальных выборов в Молдавии Политолог Светов: Санду не понесет наказания за фальсификации на выборах

Президент Молдавии Майя Санду не столкнется с последствиями из-за нарушений в ходе парламентских выборов, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, несмотря на многочисленные манипуляции, международное сообщество не выразило публичного осуждения ее действий.

[Партия] Санду победила на выборах. Это надо признать со всей откровенностью. Ей было позволено все: снимать любых кандидатов, сажать в тюрьму оппонентов, как лидера Гагаузии [Евгению Гуцул], за день до выборов отстранить две партии от участия в выборах. Это все проделывалось, но она за это не понесет никакого наказания. Мы даже не видим какого-то публичного порицания в европейском и мировом сообществе. Поэтому результаты выборов такие, — пояснил Светов.

По его мнению, в ближайшее время в Молдавии начнутся политические игры, включая подкупы и переходы депутатов между партиями, что позволит Санду сформировать лояльное правительство. Политолог добавил, что многие граждане выступают за сближение с Россией, однако геополитическая ситуация, включая отсутствие общих границ, усложняет это.

Что будет дальше в Молдавии? Я полагаю, что начнутся всякого рода игры, подкупы, переходы из партии в партию. Санду сформирует правительство и будет продолжать те действия, к которым она готовилась. Многие в Молдавии хотят дружить с Россией, ориентироваться на Москву, но общих границ между странами нет. Как нам взаимодействовать, если вокруг Румыния и Украина, которые препятствуют отношениям Молдавии с Россией? Примерно в таком же положении находится Сербия. Ответ, что делать и чего ждать — побеждать в СВО, освобождать Одесскую область, тогда появится граница с Молдавией, — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что сразу несколько европейских государств зафиксировали нарушения на избирательных участках в ходе выборов в парламент Молдавии. Тревожные сообщения поступали из Румынии, Франции, Испании и Германии.