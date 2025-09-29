Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:53

В России зафиксированы массовые попытки обмана женщин в их дни рождения

Мошенники пытаются обманывать россиянок в день рождения через доставку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России появилась новая массовая схема обмана, которую используют мошенники против жительниц России, сообщает Telegram-канал SHOT. Преступники узнают день рождения жертвы и начинают активно звонить ей с раннего утра, говоря о запланированной доставке.

В ходе телефонных разговоров злоумышленники сообщают о необходимости согласовать дату доставки подарка, не раскрывая имя отправителя, ссылаясь на желание сохранить сюрприз. Многие женщины, не подозревая обмана, предоставляют преступникам свои паспортные данные и текущий адрес проживания. Затем приходит СМС с кодом, который мошенники просят назвать для «подтверждения доставки».

Ранее мошенники начали создавать фишинговые сайты, обещающие россиянам выплаты из доходов, полученных от продажи полезных ископаемых. Специалисты компании Angara Security по кибербезопасности выявили примерно 1500 подобных ресурсов. Эти сайты имитируют официальные государственные порталы и новостные платформы: они используют соответствующую символику и оформление, чтобы выглядеть максимально правдоподобно, отметили в компании.

Также злоумышленники стали применять новые схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. С их помощью они получают доступ к данным банковских карт, когда смартфон жертвы оказывается рядом со специальным считывателем. В частности, аферисты часто убеждают людей скачать приложение под названием NFC Gate, выдавая его за обновленную версию банковского сервиса. После установки это приложение активирует датчик, позволяющий мошенникам похищать личную информацию пользователей.

