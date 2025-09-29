Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 07:40

Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых, передает РИА Новости. Специалисты компании по кибербезопасности Angara Security обнаружили около 1,5 тыс. таких сайтов.

Россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. За последний год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых ресурсов, использующих подобную тему социальных выплат, — указали в компании.

Сами сайты замаскированы под официальные новостные порталы и государственные ресурсы. Они оформлены с соответствующей символикой и элементами дизайна, отметили в компании.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что при звонке или сообщении от человека, представляющегося старшим по дому, необходимо не называть никаких личных данных и немедленно прекратить разговор. По его словам, мошенники активно используют такой способ для сбора конфиденциальной информации под предлогом нужд ЖКХ.

До этого злоумышленники начали осуществлять звонки гражданам России с индийских телефонных номеров, имеющих код страны «+91». Специалисты МВД пояснили, что такие преступники рассчитывают на невнимательность потенциальных жертв. В ведомстве подчеркнули, что разница всего в одной цифре телефонного кода может казаться незначительной, однако ответ на подобный вызов способен привести к серьезным негативным последствиям.

