В Британии нашли неизданные рассказы писательницы Вирджинии Вулф

Сразу три произведения знаменитой писательницы Вирджинии Вулф, которые прежде не публиковались, нашли в Великобритании, сообщает местная газета The Guardian. По ее информации, тексты датируются 1907 годом. Вулф написала их почти за десятилетие до публикации своего первого романа.

Эти рассказы отличаются сатирическим тоном, фантазийностью и удивительной комичностью. Сюжет и место действия сменяются калейдоскопически: от аристократических развлечений в величественном поместье эпохи Якова I в Хартфордшире до сказочной истории о двух богинях, прибывших в Токио на спине кита, — говорится в публикации.

Уточняется, что найденный цикл рассказов получил название Life of Violet («Жизнь Вайолет»). Он является иронической биографией подруги Вулф Мэри Вайолет Дикинсон. Именно она представила работы писательницы первому редактору и ввела в круг своих друзей из аристократических кругов.

Ранее в рамках подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» были найдены ранее не издававшиеся записи Владимира Высоцкого. Как рассказал генеральный продюсер проекта Александр Мамонов, уникальные материалы обнаружили в личных архивах семьи поэта.