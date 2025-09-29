Трамп объяснил цель встречи главы Пентагона с генералами Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления боевого духа

Целью предстоящей встречи главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами является укрепление их боевого духа, объяснил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в штате Вирджиния. По словам Трампа, которые приводит агентство Reuters, генералов любят и уважают.

Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, — сказал американский лидер.

Он добавил, что генералы должны оставаться сильными, твердыми, умными и сострадательными. По мнению Трампа, настало время поднять дух единства в американской армии.

При этом Трамп также примет участие во встрече Хегсета с генералами и адмиралами. По данным газеты The Washington Post, глава государства потребует принятия дополнительных мер безопасности.

Ранее Трамп поручил Хегсету направить войска в Портленд. Он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции от леворадикального движения «Антифа», выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.