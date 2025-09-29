Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с военными США 30 сентября

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече военного министра страны Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов, сообщила газета The Washington Post (WP). Журналисты напомнили, что она пройдет в штате Вирджиния во вторник, 30 сентября.

Мы получили от Белого дома подтверждение того, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник, — говорится в статье.

Трамп потребует принятия дополнительных мер безопасности, отмечается в материале. Сам американский лидер ранее заявил, что не видит ничего необычного в упомянутой встрече.

Недавно Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска в Портленд. В своей соцсети Truth Social он отметил, что речь идет о защите города и объектов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) от леворадикального движения «Антифа», выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий.

Тем временем Хегсет отметил, что Трамп вернул США к принципу сдерживания «мир через силу», восстановив основы национальной безопасности после периода «потери курса». По его словам, американский лидер, подобно бывшему президенту страны Рональду Рейгану, делает акцент на мощи как средстве обеспечения мира и сдерживания, а не на уступках.