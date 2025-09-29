Появились кадры задержания в Севастополе работавшей на ГУР МОУ женщины

Появились кадры, как в Севастополе задержали женщину, которая, как установили правоохранительные органы, работала на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Видеоматериалами этой операции поделилась ФСБ, передает РИА Новости. Согласно материалам ведомства, подозреваемая под предлогом съемки купающихся людей фотографировала корабли Черноморского флота.

Выяснилось, что еще в сентябре 2023 года она установила тайные контакты с ГУР МОУ. Через эти каналы она передавала разведывательную информацию о расположении и передвижении военнослужащих и техники ВС РФ. Кроме того, будучи шеф-поваром в одном из севастопольских заведений общественного питания, женщина планировала отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в Луганске задержали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Росгвардии по заданию украинских спецслужб. На кадрах показано, как силовики врываются в его дом. Также зафиксированы его признания и предметы, обнаруженные в жилище и предназначенные для совершения теракта.

Также Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись задержания в Мордовии сотрудника одной из российских IT-компаний, который, как установили спецслужбы, сотрудничал с украинской разведкой. На кадрах видно, как оперативники повалили на землю 39-летнего мужчину, после чего доставили его в помещение для допроса.