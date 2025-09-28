Яблоки с этим рецептом исчезают влет: фруктовые колечки в пышном кляре

Фруктовые колечки в пышном кляре — это простой десерт, который готовится быстро и станет любимым лакомством для всей семьи. Яблоки с этим рецептом исчезают влет!

Вкус десерта получается контрастным: хрустящий воздушный кляр снаружи и нежная теплая яблочная мякоть внутри, которая тает во рту. Карамельные нотки печеного яблока идеально сочетаются с легкой сладостью кляра.

Рецепт: очистите 2-3 крупных яблока, удалите сердцевину и нарежьте кольцами толщиной 1 см. Для кляра взбейте венчиком 150 г муки, 100 мл молока, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара и щепотку соли до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте в сковороде растительное масло (слой 1,5–2 см). Обмакивайте яблочные кольца в кляр и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Готовые яблоки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла, и посыпьте сахарной пудрой.

Подавайте десерт сразу после приготовления. Это блюдо особенно популярно осенью в сезон яблок, но радует круглый год своей простотой и домашним вкусом.

