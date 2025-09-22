Пирог-перевертыш с персиками: быстрый рецепт вкуснятины на все случаи жизни

Пирог-перевертыш — это волшебный десерт, где сочные фрукты оказываются сверху, а карамельная глазурь покрывает все слои, создавая неповторимый вкус и аромат. Его прелесть — в простом приготовлении и эффектном виде. Рассказываем быстрый рецепт вкуснятины на все случаи жизни.

Рецепт: для начала смажьте форму для выпечки сливочным маслом и равномерно посыпьте 100 г коричневого сахара. Разложите на дне формы 3–4 нарезанных дольками свежих или консервированных персика. Для теста взбейте 100 г размягченного сливочного масла с 100 г сахара, добавьте 2 яйца, 120 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и ванилин. Аккуратно выложите тесто на персики и разровняйте. Выпекайте при 180 °C 30 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу остыть 5–10 минут в форме, а затем переверните на тарелку.

Вкус этого десерта восхитителен: нежное маслянистое тесто пропитывается персиковым соком и карамелью, а фрукты становятся еще слаще и ароматнее. Подавайте пирог теплым. Это идеальный десерт для чаепития, который готовится быстро, но выглядит как шедевр из кондитерской.

