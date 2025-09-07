Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 23:01

Сметанник, который готовится за 5 минут: заливной пирог без возни

Этот сметанник готовится за 5 минут. Вам останется только дождаться его из духовки. Готовый пирог отличается воздушной текстурой, напоминающей крем-брюле, с легкой кислинкой сметаны и ванильной сладостью.

Рецепт: для теста взбейте 200 г сметаны (20%) с 1 стаканом сахара и 2 яйцами, добавьте щепотку соды, гашенной уксусом, и постепенно введите полтора стакана муки до консистенции жидкой сметаны. Форму смажьте маслом, присыпьте манкой или сухарями, вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна оставаться сухой.

Дайте пирогу остыть в форме, чтобы он «дотянулся» и стал еще нежнее. Этот заливной пирог готовится без возни и идеален во всем — он не черствеет несколько дней и станет палочкой-выручалочкой для внезапных гостей.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый торт «Наполеон» из готового слоеного теста.

