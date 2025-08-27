Сметанный крем и слоеное тесто: быстрый торт «Наполеон» без мучений

Быстрый торт «Наполеон» из слоеного теста получается нежным, с хрустящими коржами и воздушным сметанным кремом, который идеально пропитывает каждый слой. Он готовится без мучений!

Рецепт: разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в тонкие пласты, нарежьте на прямоугольники или круги и выпекайте 15 минут при 200°C до золотистого цвета. Для крема взбейте 500 г сметаны (20–25%) с 1 стаканом сахарной пудры и 1 ч. л. ванилина. Остывшие коржи смажьте кремом, складывая стопкой. Дайте торту пропитаться 4–6 часов в холодильнике — за это время коржи станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость.

Украсьте крошкой из обрезков и тертым шоколадом. Этот торт покорит вас нежностью и простотой приготовления, став любимым десертом для неожиданных гостей или семейного чаепития!

Ранее стало известно, как приготовить торт из 3 ингредиентов: обалденный десерт с кремом из сметаны и сгущенки.