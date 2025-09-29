Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 00:36

Печенье из творога и сметаны: простой рецепт на все случаи жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это творожное печенье со сметаной поразит вас нежнейшей текстурой и простотой приготовления — оно готовится буквально за 15 минут из продуктов, которые всегда под рукой.

Вкус этого печенья нежный и сбалансированный: творог дает легкую кислинку и воздушную структуру, сметана обеспечивает сочность, а хрустящая корочка снаружи контрастирует с мягкой сердцевиной. Простой рецепт на все случаи жизни!

Для приготовления смешайте 200 г творога с 3 ст. л. сметаны, добавьте 1 яйцо, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина и постепенно введите 250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, раскатайте пласт толщиной 1 см и вырежьте формочками фигурки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до легкого румянца.

Подавайте печенье слегка остывшим — оно идеально к чаю, молоку или кофе, а его нейтральный вкус позволяет экспериментировать с добавками: изюмом, цукатами или корицей.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с яблоками и корицей: в этом рецепте самое трудное — это нарезать фрукты.

печенье
рецепты
выпечка
сметана
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.