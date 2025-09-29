Печенье из творога и сметаны: простой рецепт на все случаи жизни

Это творожное печенье со сметаной поразит вас нежнейшей текстурой и простотой приготовления — оно готовится буквально за 15 минут из продуктов, которые всегда под рукой.

Вкус этого печенья нежный и сбалансированный: творог дает легкую кислинку и воздушную структуру, сметана обеспечивает сочность, а хрустящая корочка снаружи контрастирует с мягкой сердцевиной. Простой рецепт на все случаи жизни!

Для приготовления смешайте 200 г творога с 3 ст. л. сметаны, добавьте 1 яйцо, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина и постепенно введите 250 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, раскатайте пласт толщиной 1 см и вырежьте формочками фигурки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 °C 15–20 минут до легкого румянца.

Подавайте печенье слегка остывшим — оно идеально к чаю, молоку или кофе, а его нейтральный вкус позволяет экспериментировать с добавками: изюмом, цукатами или корицей.

