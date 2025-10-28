В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!

Тыква — удивительный продукт, который может превратить обычное печенье в настоящий кулинарный шедевр. Это печенье получается невероятно нежным, рассыпчатым и буквально тает во рту. Секрет его текстуры — в сочетании тыквенного пюре и крахмала, которые создают идеальную структуру. В отличие от традиционного песочного печенья, это лакомство обладает мягкой влажностью и естественной сладостью, что позволяет уменьшить количество сахара. Аромат ванили и корицы гармонично дополняет тыквенные нотки, создавая по-настоящему осеннее настроение. Такое печенье станет любимым угощением к чаю для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится 200 г тыквенного пюре, 200 г муки, 100 г кукурузного крахмала, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин по вкусу. Тыкву запеките до мягкости и сделайте пюре. Масло разотрите с сахаром, добавьте тыквенное пюре. Просеките муку с крахмалом и разрыхлителем, добавьте к тыквенной массе. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте формочками фигурки. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до легкого румянца. Дайте полностью остыть на решетке — печенье станет более хрустящим.

