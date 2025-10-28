Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:00

В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — удивительный продукт, который может превратить обычное печенье в настоящий кулинарный шедевр. Это печенье получается невероятно нежным, рассыпчатым и буквально тает во рту. Секрет его текстуры — в сочетании тыквенного пюре и крахмала, которые создают идеальную структуру. В отличие от традиционного песочного печенья, это лакомство обладает мягкой влажностью и естественной сладостью, что позволяет уменьшить количество сахара. Аромат ванили и корицы гармонично дополняет тыквенные нотки, создавая по-настоящему осеннее настроение. Такое печенье станет любимым угощением к чаю для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится 200 г тыквенного пюре, 200 г муки, 100 г кукурузного крахмала, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин по вкусу. Тыкву запеките до мягкости и сделайте пюре. Масло разотрите с сахаром, добавьте тыквенное пюре. Просеките муку с крахмалом и разрыхлителем, добавьте к тыквенной массе. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте формочками фигурки. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до легкого румянца. Дайте полностью остыть на решетке — печенье станет более хрустящим.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек — 1 ингредиент и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек — 1 ингредиент и получается шедевр
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес
Общество
Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Общество
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Превратила обычную тыкву в полезные цукаты. Семья подсела на эти сладкие сахарные палочки! 4 ингредиента, а какая вкуснота
Общество
Превратила обычную тыкву в полезные цукаты. Семья подсела на эти сладкие сахарные палочки! 4 ингредиента, а какая вкуснота
рецепты
печенье
кулинария
тыква
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.