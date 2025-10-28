Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:46

Две чайных ложки прямо в стиралку — простыни белые, как первый снег: копеечное средство из аптечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Две чайных ложки прямо в стиралку — простыни белые, как первый снег. Рассказываем про копеечное средство из аптечки. Мечтаете, чтобы постельное бельё выглядело как новое — белоснежным и свежим? Не спешите тратиться на дорогие отбеливатели! В вашей аптечке и кухонном шкафчике уже есть всё необходимое. Сода и перекись водорода — простые, безопасные и копеечные помощники, которые вернут простыням первозданную белизну без агрессивной химии.

Чтобы освежить бельё при машинной стирке, достаточно добавить 2 ч. л. соды прямо в барабан стиральной машины — она усилит действие порошка и предотвратит появление серого налёта. Для более заметного эффекта приготовьте раствор: в таз с 3 л горячей воды влейте 2 ч. л. перекиси водорода и 3 ст. л. соды, тщательно перемешайте. Погрузите в него простыни на 15 минут, затем прополощите в тёплой воде и постирайте в машинке в обычном режиме. Если перекиси не нашлось, подойдёт нашатырный спирт — но тогда бельё придётся замачивать на 2 часа. Результат вас приятно удивит: простыни станут заметно белее и будут радовать глаз как в первый день покупки!

Ранее мы рассказывали о гениальном лайфхаке советских хозяек. Яичную скорлупу заливаю уксусом — весь ноябрь не нарадуюсь своей хитрости.

стирка
постельное белье
стиральная машина
уборка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
