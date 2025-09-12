Эти советы продлевают жизнь вашей стиралке

Чистая стиральная машина работает дольше и эффективнее. Регулярная профилактика предотвращает неприятные запахи и поломки. Несколько простых шагов помогают сохранить технику в идеальном состоянии.

Начните с очистки от накипи: используйте лимонную кислоту или специальные таблетки для машин, запустив цикл при высокой температуре без белья. Уплотнители дверцы протирайте влажной тряпкой и следите за остатками моющих средств, иначе появится плесень. Лотки для порошка и кондиционера вынимайте и промывайте каждые 2–3 недели. Раз в месяц запускайте пустую стирку с горячей водой и уксусом, чтобы удалить остатки грязи и запахи. Проверяйте фильтр и канализацию — удаление ворса и мелкого мусора продлевает срок службы насоса. Соблюдение этих правил делает машину надежной на долгие годы, экономит электроэнергию и поддерживает белье чистым и свежим.

