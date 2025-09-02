Как убрать неприятный запах из стиральной машины

Открываете люк стиральной машины, а оттуда вместо свежести доносится стойкий запах сырости и плесени? Эта проблема знакома многим. Неприятный аромат не только вызывает дискомфорт, но и может сигнализировать о потенциальной опасности для здоровья, ведь плесневые грибки — сильные аллергены. Однако не стоит отчаиваться: в большинстве случаев эту проблему можно решить самостоятельно, используя доступные и эффективные средства. Главное — понять причину и действовать комплексно.

Почему в стиральной машине появляется запах плесени?

Понимание проблемы — первый шаг к ее успешному решению. Неприятный запах из стиральной машины никогда не возникает на пустом месте. Его главная причина — это скопление органических остатков (частички кожи, ворс, волокна ткани), мыльного налета и влаги в закрытой теплой среде. Эта гремучая смесь создает идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени.

К основным факторам, провоцирующим эту проблему, относятся следующие причины.

Использование слишком большого количества моющего средства. Ополаскиватель и порошок полностью не смываются и оседают на внутренних поверхностях барабана и шлангах, образуя липкий, жирный налет, к которому пристает грязь.

Регулярная стирка на низких температурах (30–40 °C). Экономичный режим хорош для энергии, но плох для гигиены машины. Холодная вода не растворяет современные моющие гели и капсулы так же эффективно, как горячая, и не способна убивать бактерии.

Плотно закрытый люк и лоток для порошка сразу после стирки. Влажность не испаряется, а остается внутри, создавая парниковый эффект.

Забытый фильтр и сливной шланг. Эти элементы — главные сборщики всего мусора, который проходит через машину. Их засор приводит к застоям воды и быстрому развитию патогенной микрофлоры.

Неисправность или засор в системе слива. Если вода уходит не полностью, ее остатки на дне барабана неизбежно начнут «цвести».

Если игнорировать эти факторы, то любому хозяину рано или поздно придется задуматься о том, как убрать запах в своей стиральной машине-автомате, ведь проблема не исчезнет сама по себе.

Как убрать неприятный запах из машинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистка фильтра и сливного шланга: первый обязательный шаг

Прежде чем переходить к «тяжелой артиллерии» в виде кислот и соды, советуем провести механическую очистку. Фильтр и шланг — это ахиллесова пята любой машинки, и простая очистка именно этих двух деталей часто дает мгновенный и заметный результат.

Где находится фильтр? Очень часто он расположен за небольшой прямоугольной или круглой дверцей в нижней части фронтальной панели машины. Как его очистить? Подготовьтесь! Постелите на пол тряпки и поставьте неглубокий таз. В фильтре может остаться вода, которая хлынет наружу.

Откройте дверцу и медленно выкрутите фильтр (обычно он откручивается против часовой стрелки). Будьте готовы к небольшому потоку воды.

Достаньте фильтр, удалите весь мусор, волосы, нитки, налет. Промойте его под струей воды.

Загляните в открывшееся отверстие. Часто там тоже скапливается грязь. Аккуратно удалите ее.

Вкрутите чистый фильтр обратно до упора.

Не забудьте про сливной шланг. Отсоедините его от канализации и продуйте или промойте для удаления возможных засоров. Эта простая процедура — важнейший этап для тех, кто хочет избавиться от неприятного запаха в стиральной машине надолго.

Как почистить барабан и резиновую манжету лимонной кислотой

Лимонная кислота — это народное и невероятно эффективное средство, убирающее запах и известковый налет, который также является рассадником бактерий. Она мягко растворяет минеральные отложения и органику, не повреждая внутренние детали машины.

Метод идеален для регулярной профилактики (раз в три-четыре месяца) и борьбы с умеренным запахом.

Внимательно осмотрите резиновую манжету (уплотнитель на дверце). Именно в ее складках скапливается больше всего грязи, слизи и плесени. Протрите эти области тряпкой, смоченной в мыльном растворе или чистящем средстве, чтобы удалить видимые загрязнения.

Возьмите 100–200 г лимонной кислоты. Доза зависит от степени запущенности и объема барабана. Для стандартной машины на 5–6 кг обычно хватает 150 г.

Насыпьте кислоту в отсек для порошка и/или непосредственно в барабан. Второй вариант считается немного более эффективным.

Включите самый длительный режим стирки с максимальной температурой (90–95 °C). Обязательно отключите опцию полоскания и отжима, если это возможно. Это нужно для того, чтобы раствор кислоты действовал на протяжении всей стирки и затем просто слился, а не смывался чистой водой.

После завершения цикла откройте люк и лоток для порошка, тщательно протрите насухо все доступные поверхности и оставьте машину проветриваться на несколько часов.

Этот простой способ — один из лучших ответов на вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машинке с минимальными затратами и усилиями.

Источники неприятного запаха Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глубокая чистка содой и уксусом (для запущенных случаев)

Если проблема давно игнорировалась и лимонная кислота не справилась, на помощь приходит мощный тандем — пищевая сода и столовый уксус (9%). Эта комбинация не только растворяет жир и органику, но и обладает дезинфицирующим и дезодорирующим эффектом.

Важно! Не используйте уксусную эссенцию (70%): она слишком агрессивна и может повредить резиновые и пластиковые детали.

Нанесите пасту из соды и воды на резиновый уплотнитель и в отсек для порошка. Используйте старую зубную щетку для бережного удаления черных пятен плесени. Оставьте на 20–30 минут.

В барабан залейте два-три стакана столового уксуса.

Запустите стирку на самом длительном режиме при температуре 90–95 °C.

Поставьте программу на паузу, после того как барабан наполнится водой и машина поработает 5–10 минут. Это позволит раствору подействовать. Оставьте на один час.

Возобновите цикл и дайте ему завершиться.

После окончания снова протрите все поверхности насухо и проветрите машину.

Эта методика позволяет радикально избавиться от запаха в стиральной машине, даже если он очень стойкий.

Средства от неприятного запаха в стиральной машинке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила эксплуатации, чтобы запах не вернулся

Любую проблему проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Чтобы забыть о плесени и сырости надолго, достаточно сформировать несколько простых привычек.

Всегда оставляйте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми после каждой стирки. Это главное правило! Влага должна испаряться, а не застаиваться.

Регулярно протирайте насухо резиновую манжету после завершения цикла, уделяя особое внимание складкам.

Используйте ровно столько моющего средства, сколько рекомендует производитель и инструкция на упаковке. Избыток порошка — враг № 1.

Не храните внутри машины грязное белье. Это повышает влажность и способствует развитию бактерий.

Раз в месяц проводите профилактическую стирку на высокотемпературном режиме (60–90 °C) без белья. Это поможет смыть остатки органики и моющих средств.

Используйте специальные средства для чистки бытовых приборов, которые эффективно растворяют жир и налет.

Следуя этим рекомендациям, вы больше не будете ломать голову над тем, как убрать неприятный запах в стиральной машине. Ваша помощница будет всегда радовать вас чистотой и свежестью, а белье после стирки будет по-настоящему ароматным. Помните, что регулярный уход не только устраняет запахи, но и продлевает жизнь дорогостоящей техники.

Читайте также: салат «Объедение» с огурцами и перцем на зиму.