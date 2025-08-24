Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Холодная стирка: лайфхак или ловушка для твоего гардероба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стирка в холодной воде часто выглядит как экономный и экологичный выбор. Но есть нюансы: в некоторых случаях она может навредить одежде и снизить её долговечность.

Главная проблема — пятна и остатки порошка.
Жиры, масла и белковые загрязнения (молоко, кровь) плохо удаляются в холодной воде. На хлопке и льне такие пятна могут закрепиться после сушки, вызывая желтизну и потускнение ткани.

Гигиена под угрозой.
Холодная вода не убивает бактерии и пылевых клещей. Для постельного белья, детской одежды и вещей аллергиков полезно время от времени стирать при 60 °C, чтобы уничтожить микроорганизмы.

Порошки любят тепло.
Многие моющие средства, особенно с энзимами, работают эффективно только в тёплой воде. В холодной их действие снижается, и на одежде могут оставаться остатки химии.

Когда холодная вода — лучший вариант.
Деликатные ткани, яркие цвета, джинсы и тёмные вещи сохранят форму и цвет дольше, если стирать их в прохладной воде. Она предотвращает усадку, выцветание и разрушение пигментов.

Экономия энергии — реальна.
Нагрев воды забирает до 90% энергопотребления стиральной машины. При правильном подборе режима и средств холодная стирка может быть бережной и дешёвой.

Маленький секрет.
Ополаскивать вещи всегда можно в холодной воде — это никак не влияет на чистоту, но удаляет остатки порошка. А перед холодной стиркой пятна лучше обработать отдельно или замочить — так результат будет как после тёплой воды.

Повседневная одежда, скатерти, постельное белье — все это рано или поздно «обзаводится» пятнами. Некоторые загрязнения удаляются легко, а вот другие превращаются в настоящую проблему.

стирка
советы
одежда
ткани
Валерия Мартынович
В. Мартынович
