27 октября 2025 в 05:43

Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я открыла для себя, когда искала полезную альтернативу магазинным сладостям для детей. Моя дочка обожает шоколадное печенье, но обычная выпечка слишком калорийна для ежедневного употребления. Эти овсяные печеньки стали нашим спасением — они вкусные, полезные и готовятся буквально за пять минут!

Готовлю так: разминаю вилкой спелый банан до состояния пюре. Плавлю черный шоколад в микроволновке около минуты, чтобы он стал жидким. Смешиваю шоколадную массу с банановым пюре, добавляю овсяные хлопья, ванильный сахар, какао-порошок и тыквенные семечки. Тщательно все перемешиваю — тесто получается густым и ароматным. Формирую ложкой печенье на пергаменте и отправляю в морозилку всего на один час. Когда печенье застынет, оно становится идеальной текстуры — в меру сладкое, с приятной хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

