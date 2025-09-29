Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:39

В МИД Казахстана сделали важный анонс перед визитом Токаева в Россию

МИД Казахстана сообщил о подготовке мероприятия в рамках визита Токаева в Россию

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

К государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который намечен на ноябрь, готовится крупное мероприятие, сообщил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев в ответ на вопрос ТАСС. По его словам, программа визита будет включать не только двусторонние встречи, но и элементы многостороннего сотрудничества. Точная дата поездки будет объявлена позже.

В ноябре месяце, [точная дата] позже будет. Там [готовится] большое мероприятие, оно связано как с визитом, так и с многосторонним сотрудничеством, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ноябре ожидается визит главы Казахстана. Об этом он заявил, выступая на медиафоруме в Алма-Ате, подчеркнув, что подготовка к поездке уже ведется.

Кроме того, Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей, касающихся расширения взаимодействия в энергетике, промышленности и транспортной отрасли.

Казахстан
Россия
визиты
Касым-Жомарт Токаев
