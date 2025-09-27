Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 10:32

Кабардинские хычины с сыром и картофелем — универсальные лепешки на завтрак или перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хычины — это не просто лепешки, это главное кабардинское угощение, которое покоряет с первой крошки. Я открыла для себя их в путешествии по Кавказу и с тех пор часто готовлю дома. Тонкое, почти прозрачное тесто и сочная, ароматная начинка из картофеля и сыра — это сочетание сводит с ума! Они хороши и как самостоятельное блюдо со сметаной, и как сытный гарнир. Кажется, что такое чудо сложно приготовить, но на деле все гораздо проще, чем выглядит. Нужно лишь немного сноровки.

Для теста нам понадобится: 500 граммов муки, 250 мл кефира, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки соды. Для начинки: 500 граммов картофеля, 300 граммов рассольного сыра (например, сулугуни или брынза), соль, перец по вкусу, можно добавить зелень. Картофель отвариваем до готовности, сливаем воду и разминаем в пюре без добавления молока. Сыр натираем на крупной терке и смешиваем с горячим картофелем. Начинка должна быть однородной и пластичной.

Тесто замешиваем из кефира, муки, соли и соды. Оно должно получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. Накрываем его полотенцем и даем отдохнуть минут 20. Затем делим тесто на 8-10 равных частей, а начинку — на такое же количество шариков.

Каждый кусочек теста раскатываем в небольшую лепешечку. В центр кладем шарик начинки. Аккуратно защипываем края теста, как у мешочка, а затем осторожно раскатываем скалкой в тонкую круглую лепешку. Важно делать это медленно, чтобы тесто не порвалось. Обжариваем хычины на сухой сковороде без масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом. Получается невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

картофель
кулинария
лепешки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.