Кабардинские хычины с сыром и картофелем — универсальные лепешки на завтрак или перекус!

Хычины — это не просто лепешки, это главное кабардинское угощение, которое покоряет с первой крошки. Я открыла для себя их в путешествии по Кавказу и с тех пор часто готовлю дома. Тонкое, почти прозрачное тесто и сочная, ароматная начинка из картофеля и сыра — это сочетание сводит с ума! Они хороши и как самостоятельное блюдо со сметаной, и как сытный гарнир. Кажется, что такое чудо сложно приготовить, но на деле все гораздо проще, чем выглядит. Нужно лишь немного сноровки.

Для теста нам понадобится: 500 граммов муки, 250 мл кефира, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки соды. Для начинки: 500 граммов картофеля, 300 граммов рассольного сыра (например, сулугуни или брынза), соль, перец по вкусу, можно добавить зелень. Картофель отвариваем до готовности, сливаем воду и разминаем в пюре без добавления молока. Сыр натираем на крупной терке и смешиваем с горячим картофелем. Начинка должна быть однородной и пластичной.

Тесто замешиваем из кефира, муки, соли и соды. Оно должно получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. Накрываем его полотенцем и даем отдохнуть минут 20. Затем делим тесто на 8-10 равных частей, а начинку — на такое же количество шариков.

Каждый кусочек теста раскатываем в небольшую лепешечку. В центр кладем шарик начинки. Аккуратно защипываем края теста, как у мешочка, а затем осторожно раскатываем скалкой в тонкую круглую лепешку. Важно делать это медленно, чтобы тесто не порвалось. Обжариваем хычины на сухой сковороде без масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом. Получается невероятно вкусно!

