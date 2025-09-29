Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:33

Россиянам перечислили подарки, за которые придется платить налоги

Нотариус Корнилова: налогом облагаются подарки в виде машин и квартир

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые виды подарков облагаются налогом на доходы физических лиц, рассказала агентству «Прайм» нотариус Мария Корнилова. Она объяснила, что речь идет об автомобилях, акциях, квартирах и домах, а также долях.

Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, — уточнила эксперт.

В этом случае налог рассчитывается по рыночной или кадастровой стоимости, к которой применяется стандартная ставка НДФЛ. Обычные подарки — деньги или вещи — налогом не облагаются, если даритель не связан с получателем официально.

При этом исключение предусмотрено для членов семьи и близких родственников: они освобождаются от уплаты налога. Также с января 2025 года у них есть 50-процентная льгота на нотариальное оформление таких сделок, добавила Корнилова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что порог доходов для уплаты НДС в России снижен с 60 до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса. Такая мера направлена не на увеличение налоговых поступлений, а на борьбу с уходом от налогов среди компаний с небольшим оборотом, подчеркнул он.

подарки
налоги
НДФЛ
квартиры
машины
дома
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.