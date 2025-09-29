Россиянам перечислили подарки, за которые придется платить налоги Нотариус Корнилова: налогом облагаются подарки в виде машин и квартир

Некоторые виды подарков облагаются налогом на доходы физических лиц, рассказала агентству «Прайм» нотариус Мария Корнилова. Она объяснила, что речь идет об автомобилях, акциях, квартирах и домах, а также долях.

Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, — уточнила эксперт.

В этом случае налог рассчитывается по рыночной или кадастровой стоимости, к которой применяется стандартная ставка НДФЛ. Обычные подарки — деньги или вещи — налогом не облагаются, если даритель не связан с получателем официально.

При этом исключение предусмотрено для членов семьи и близких родственников: они освобождаются от уплаты налога. Также с января 2025 года у них есть 50-процентная льгота на нотариальное оформление таких сделок, добавила Корнилова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что порог доходов для уплаты НДС в России снижен с 60 до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса. Такая мера направлена не на увеличение налоговых поступлений, а на борьбу с уходом от налогов среди компаний с небольшим оборотом, подчеркнул он.