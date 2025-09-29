Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:25

Снупу Доггу нашли работу на Олимпиаде-2026

Снуп Догг станет спецкорреспондентом NBC на зимней Олимпиаде-2026

Снуп Догг Снуп Догг Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Рэпер Снуп Догг станет спецкорреспондентом NBC Sports на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, сообщила пресс-служба канала. Там отметили, что певец осмотрит ключевые достопримечательности места проведения мероприятия, а также посетит спортивные соревнования.

Он (Снуп Догг. — NEWS.ru) осмотрит знаковые достопримечательности и культурные объекты региона, посетит Олимпийские соревнования, — говорится в сообщении.

Снуп Догг будет работать вместе с ведущим Майком Тирико. Это не первый раз, когда рэпер участвует в освещении соревнований Олимпиады: в 2024 году он был спецкорреспондентом NBC на Играх в Париже.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что российские фигуристы справились с поставленной задачей и триумфально вернулись на мировую арену. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить выдающиеся баллы.

До этого стало известно, что серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла.

