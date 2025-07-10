Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 03:21

Снуп Догг выпустил новую песню, посвященную Telegram

Рэпер Снуп Догг опубликовал клип о подарках в Telegram с отсылками к Дурову

Снуп Догг Снуп Догг Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый клип, полностью посвященный сервису подарков в мессенджере Telegram. В видео также есть отсылки на основателя мессенджера Павла Дурова, а именно его фото с козой.

В треке Снуп Догг использовал звуки приложения — сигналы звонка и новых сообщений, знакомые всем пользователям Telegram. Текст песни играет на продвижении цифровых подарков, недавно появившихся в мессенджере. Рэпер отметил, что пользователи могут дарить эти подарки как друзьям, так и известным личностям, что делает общение в мессенджере более ярким и интерактивным.

Ранее Снуп Догг опубликовал в своих социальных сетях видео погони сотрудников госавтоинспекции Магнитогорска за лихачом на электросамокате. На странице артиста ролик уже набрал 7,3 миллиона просмотров.

Также Дуров в социальной сети X иронично ответил на комментарий американского рэпера Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус — младший), который пошутил о большом количестве детей предпринимателя. Исполнитель призвал его остановиться, узнав, что у Дурова якобы больше 100 детей.

Снуп Догг
Павел Дуров
клипы
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе
Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля
Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму
Раскрыто, как изменились темпы наступления ВС России в зоне СВО
«РВ» сообщила о массированной атаке российских дронов по Киеву
Названо оружие, которые Украине снова начали поставлять США
Врач раскрыла, какие напитки помогут пережить аномальную жару
Аэропорт Саратова временно ограничил выпуск и прием самолетов
Стало известно, как существенно увеличить пенсию
Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка
Снуп Догг выпустил новую песню, посвященную Telegram
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 июля, еще больше злаковых?
Балкон мечты: создаем уютный уголок в городе для отдыха и работы
Дети не от Петросяна, жалобы на такси и фейки: громкие скандалы Брухуновой
В Киеве прогремела серия взрывов
Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб по поставкам оружия на Украину
Биткоин снова обновил исторический максимум своей цены
Стало известно о желании Польши создать военную базу в Одессе
Петербургский «Зенит» уверенно обыграл швейцарский «Сьон»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.