Снуп Догг выпустил новую песню, посвященную Telegram Рэпер Снуп Догг опубликовал клип о подарках в Telegram с отсылками к Дурову

Американский рэпер Снуп Догг выпустил новый клип, полностью посвященный сервису подарков в мессенджере Telegram. В видео также есть отсылки на основателя мессенджера Павла Дурова, а именно его фото с козой.

В треке Снуп Догг использовал звуки приложения — сигналы звонка и новых сообщений, знакомые всем пользователям Telegram. Текст песни играет на продвижении цифровых подарков, недавно появившихся в мессенджере. Рэпер отметил, что пользователи могут дарить эти подарки как друзьям, так и известным личностям, что делает общение в мессенджере более ярким и интерактивным.

Ранее Снуп Догг опубликовал в своих социальных сетях видео погони сотрудников госавтоинспекции Магнитогорска за лихачом на электросамокате. На странице артиста ролик уже набрал 7,3 миллиона просмотров.

Также Дуров в социальной сети X иронично ответил на комментарий американского рэпера Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус — младший), который пошутил о большом количестве детей предпринимателя. Исполнитель призвал его остановиться, узнав, что у Дурова якобы больше 100 детей.