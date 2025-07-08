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08 июля 2025 в 21:41

Снуп Догг оценил погоню ГИБДД за лихачом на электросамокате

Снуп Догг опубликовал в своих соцсетях видео погони из Магнитогорска

Снуп Догг Снуп Догг Фото: Regina Wagner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал в своих социальных сетях видео погони сотрудников Госавтоинспекции Магнитогорска за лихачом на электросамокате. На странице артиста ролик уже набрал 7,3 миллиона просмотров.

Инцидент произошел 28 мая и был заснят уличными камерами. На видео видно, как мужчина на электросамокате мчится на большой скорости, включая движение по тротуарам. За ним следует экипаж Госавтоинспекции на автомобиле.

В какой-то момент водитель ДПС заводит машину в тупик у газона, разворачивается и выходит из машины, чтобы преследовать нарушителя пешком. Однако догнать его не получается — самокатчик уезжает и скрывается с места происшествия.

Ранее стало известно, что пенсионер перевернулся во время езды на самокате в городе Балаково Саратовской области. В результате ДТП мужчина скончался. Погибшему было 69 лет. Представители Госавтоинспекции отметили, что пенсионер самостоятельно управлял средством индивидуальной мобильности.

До этого в Санкт-Петербурге мальчик на самокате попал под колеса легкового автомобиля. За рулем машины был доставщик магазина продуктов. Ребенок выкатился на проезжую часть на улице Ивинской, в то время как водитель мчался по придомовой территории на высокой скорости.

Снуп Догг
Магнитогорск
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ГИБДД
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