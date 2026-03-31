«Выглядит классно»: Коростелев о Снуп Догге в роли амбассадора Олимпиады

Приглашение американского рэпера Снуп Догга на роль амбассадора зимней Олимпиады-2026 стало очень забавным решением, заявил в интервью NEWS.ru российский лыжник Савелий Коростелев. Он отметил, что не смог лично увидеться с исполнителем.

Со Снуп Доггом, к сожалению, увидеться не удалось, но как человек, который являлся главным амбассадором Олимпиады, это очень забавное решение, мне понравилось. Я когда первый раз об этом узнал, меня очень позабавило. Я думаю, это классное решение, звать людей, вообще не связанных со спортом и, возможно, даже идущими в разрез спортивных норм на амбассадорство. Это выглядит очень классно, — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

Также Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов в Олимпийской деревне только из новостей. Он отметил, что, беседуя со ски-альпинистом Никитой Филипповым на эту тему, просто пошутил.