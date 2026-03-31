«Выглядит классно»: Коростелев о Снуп Догге в роли амбассадора Олимпиады

Коростелев назвал забавным решение пригласить Снуп Догга на роль амбассадора ОИ

Снуп Догг Снуп Догг Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Приглашение американского рэпера Снуп Догга на роль амбассадора зимней Олимпиады-2026 стало очень забавным решением, заявил в интервью NEWS.ru российский лыжник Савелий Коростелев. Он отметил, что не смог лично увидеться с исполнителем.

Со Снуп Доггом, к сожалению, увидеться не удалось, но как человек, который являлся главным амбассадором Олимпиады, это очень забавное решение, мне понравилось. Я когда первый раз об этом узнал, меня очень позабавило. Я думаю, это классное решение, звать людей, вообще не связанных со спортом и, возможно, даже идущими в разрез спортивных норм на амбассадорство. Это выглядит очень классно, — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

Также Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов в Олимпийской деревне только из новостей. Он отметил, что, беседуя со ски-альпинистом Никитой Филипповым на эту тему, просто пошутил.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пасынка рок-музыканта Намина осудили за убийство родственников
Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

