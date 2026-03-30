«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ Коростелев назвал ощутимой разницу между длиной лыжного круга в РФ и Европе

Разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru участник ОИ-2026, российский лыжник Савелий Коростелев. По его словам, также влияет скорость снега. Коростелев отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

Разница длины круга ярко выражена в спринтах. Конечно, влияет, но также многое зависит и от скорости снега. В Европе он считается более быстрым, у нас более медленным. Поэтому у нас немного другие движения, менее привычные для быстрого снега. Не сказал бы, что разница велика, но ощутима. Плюс спринтерские качества у меня пока спрятаны — надо развивать, — сказал Коростелев.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования престижного турнира в эти дни принимают города Апатиты и Кировск Мурманской области. Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, показав лучший результат среди участников раздельного старта. Второе место с отставанием в 5,6 секунды занял Коростелев, а замкнул тройку сильнейших лыжников Сергей Ардашев. Решающие старты сезона продлятся до 5 апреля.