«А где они лежали?»: Коростелев о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026

Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов на ОИ из новостей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов в Олимпийской деревне только из новостей. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что, беседуя со ски-альпинистом Никитой Филипповым на эту тему, просто пошутил.

Я вообще не знаю, где были презервативы. Только из новостей узнал о том, что они закончились. Думаю: «Интересно, а где они лежали?» А с Никитой Филипповым просто пошутил. Он приехал на две-три недели позже нас, уже под конец Игр. Я просто констатировал факт: не найдешь здесь ни того, ни другого [смартфонов], — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

До этого Коростелев заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Он признался, что был очень доволен своим результатом. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.

Россия
спортсмены
лыжные гонки
Олимпийские игры
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

