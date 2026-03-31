«А где они лежали?»: Коростелев о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026 Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов на ОИ из новостей

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что узнал об отсутствии презервативов в Олимпийской деревне только из новостей. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что, беседуя со ски-альпинистом Никитой Филипповым на эту тему, просто пошутил.

Я вообще не знаю, где были презервативы. Только из новостей узнал о том, что они закончились. Думаю: «Интересно, а где они лежали?» А с Никитой Филипповым просто пошутил. Он приехал на две-три недели позже нас, уже под конец Игр. Я просто констатировал факт: не найдешь здесь ни того, ни другого [смартфонов], — сказал Коростелев.

Ранее спортсмен заявил, что разница в длине круга в спринте на внутренних и международных соревнованиях сказывается на результатах российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. По словам Коростелева, также влияет скорость снега. Лыжник отметил, что будет развивать свои качества в этой дисциплине.

До этого Коростелев заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Он признался, что был очень доволен своим результатом. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.