Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:36

Лыжник Коростелев назвал самую памятную гонку на Кубке мира

Коростелев назвал бронзовую гонку в Лахти самой запоминающейся на Кубке мира

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью NEWS.ru заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.

Самая запоминающаяся — гонка в Лахти, когда я занял третье место. Первый подиум всегда запоминается, тем более в таких условиях. Я был очень рад, что у меня получилось побороться, навязать борьбу, заехать и забрать свой сыр, — сказал Коростелев.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования престижного турнира в эти дни принимают города Апатиты и Кировск Мурманской области. Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, показав лучший результат среди участников раздельного старта.

Второе место с отставанием в 5,6 секунды занял Савелий Коростелев, а замкнул тройку сильнейших лыжников Сергей Ардашев. Решающие старты сезона продлятся до 5 апреля.

лыжные гонки
призы
медали
спортсмены
Россия
Кирилл Николаев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.