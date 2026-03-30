Лыжник Коростелев назвал самую памятную гонку на Кубке мира Коростелев назвал бронзовую гонку в Лахти самой запоминающейся на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью NEWS.ru заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.

Самая запоминающаяся — гонка в Лахти, когда я занял третье место. Первый подиум всегда запоминается, тем более в таких условиях. Я был очень рад, что у меня получилось побороться, навязать борьбу, заехать и забрать свой сыр, — сказал Коростелев.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования престижного турнира в эти дни принимают города Апатиты и Кировск Мурманской области. Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, показав лучший результат среди участников раздельного старта.

Второе место с отставанием в 5,6 секунды занял Савелий Коростелев, а замкнул тройку сильнейших лыжников Сергей Ардашев. Решающие старты сезона продлятся до 5 апреля.