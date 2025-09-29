В Госдуме нашли способ предотвратить вооруженные нападения на школы и вузы

Всех подростков следует в обязательном порядке тестировать на наркотики, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя вооруженное нападение бывшего студента на преподавателей техникума в Архангельске. По его словам, учебные заведения можно обезопасить камерами, однако данный метод является весьма затратным.

Я помню, что еще в 2009 году сказал: тестируйте всех подростков на наркотики в обязательном порядке. Но тогда мне все говорили о нарушении прав человека и личных свободах. В результате я оказался прав: если бы мы тестировали всех подростков на наркотики и очищали бы нормальных детей от наркозависимых негодяев, нашим детям было бы легче жить, — высказался Милонов.

Депутат отметил, что для реализации изначальной идеи нужно будет установить множество видеокамер и металлоискателей, а также нанять сторожей с собаками. Однако он подчеркнул, что это не самое удачное решение, так как учебных заведений много и превращать их в режимные объекты неправильно.

Дети у нас все отличные, за редким исключением. Ему (напавшему на техникум в Архангельске. — NEWS.ru) 18 лет. Если он психически больной человек, почему его не лечили? Если он не психически больной, а агрессивный? За это его отчислили, так почему он не стоял на учете? Почему им не занимались правоохранительные органы? — добавил Милонов.

Ранее появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее планировал нападение в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал локацию, напоминающую реальное ПТУ, и симулировал убийство преподавателей и учеников, с которыми у него были конфликты.