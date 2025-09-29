Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:49

В Госдуме нашли способ предотвратить вооруженные нападения на школы и вузы

Депутат Милонов предложил тестировать подростков на наркотики

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Всех подростков следует в обязательном порядке тестировать на наркотики, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя вооруженное нападение бывшего студента на преподавателей техникума в Архангельске. По его словам, учебные заведения можно обезопасить камерами, однако данный метод является весьма затратным.

Я помню, что еще в 2009 году сказал: тестируйте всех подростков на наркотики в обязательном порядке. Но тогда мне все говорили о нарушении прав человека и личных свободах. В результате я оказался прав: если бы мы тестировали всех подростков на наркотики и очищали бы нормальных детей от наркозависимых негодяев, нашим детям было бы легче жить, — высказался Милонов.

Депутат отметил, что для реализации изначальной идеи нужно будет установить множество видеокамер и металлоискателей, а также нанять сторожей с собаками. Однако он подчеркнул, что это не самое удачное решение, так как учебных заведений много и превращать их в режимные объекты неправильно.

Дети у нас все отличные, за редким исключением. Ему (напавшему на техникум в Архангельске. — NEWS.ru) 18 лет. Если он психически больной человек, почему его не лечили? Если он не психически больной, а агрессивный? За это его отчислили, так почему он не стоял на учете? Почему им не занимались правоохранительные органы? — добавил Милонов.

Ранее появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее планировал нападение в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал локацию, напоминающую реальное ПТУ, и симулировал убийство преподавателей и учеников, с которыми у него были конфликты.

студенты
Госдума
нападения
Архангельск
подростки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.