29 сентября 2025 в 13:50

Эксперты рассказали, почему россияне переходят на бюджетную электронику

Средний чек на зарубежную электронику в России снизился на 27%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии произошло значительное снижение расходов россиян на электронику, заказываемую из-за рубежа, пишет «Коммерсант». Средний чек уменьшился на 27%, а общие траты сократились на 30,4%, при этом количество заказов осталось практически на прежнем уровне.

Общая стоимость доставленных товаров за этот период составила 528,1 млн рублей. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться продукты Apple, занимающие 28,2% рынка, за которыми следует бренд Asus с долей 4,9%.

Подобная динамика объясняется укреплением курса рубля и переходом части потребителей на более бюджетные модели техники при сохранении прежней активности покупок. Среди участников рынка нет единого мнения относительно текущих тенденций. Одни эксперты подтверждают смещение спроса в сторону товаров низкой и средней ценовой категории. Другие отмечают рост среднего чека в своей категории.

До этого СМИ писали, что период специальных скидок на новые автомобили в России завершается. Дилеры, сотрудничающие с китайскими производителями, постепенно сворачивают действующие акции и льготные программы. Как сообщила руководитель отдела по работе с партнерами «Интерлизинга» Алена Креженкова, дополнительные скидки на автомобили предыдущих лет выпуска поэтапно отменяются. Данная тенденция наблюдается в различных сегментах автомобильного рынка.

техника
гаджеты
экономика
цены
