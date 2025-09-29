Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:40

Экономист раскрыл, зачем Британия потратила около $1 млн на анализ санкций

Экономист Алексеев: Британия занялась анализом санкций ради оправданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Великобритании потратили на анализ эффективности санкций против России около $1 млн, чтобы политически оправдаться, заявил RT экономист Дмитрий Алексеев. По его словам, таким образом они также попытались оценить ущерб от санкций для британской экономики.

Эти отчеты служат политическим оправданием: они демонстрируют парламенту, обществу и союзникам, что Лондон не просто вводит санкции, а системно отслеживает их последствия, — уточнил Алексеев.

Он добавил, что британцам пришлось провести такое дорогое исследование, чтобы попытаться понять, какие антироссийские санкции работают. Анализ также понадобился, чтобы выяснить, какие из ограничений мешают развиваться бизнесу Великобритании.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако он добавил, что санкции коснутся сжиженного природного газа.

Великобритания
санкции
Россия
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.