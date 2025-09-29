Экономист раскрыл, зачем Британия потратила около $1 млн на анализ санкций

Власти Великобритании потратили на анализ эффективности санкций против России около $1 млн, чтобы политически оправдаться, заявил RT экономист Дмитрий Алексеев. По его словам, таким образом они также попытались оценить ущерб от санкций для британской экономики.

Эти отчеты служат политическим оправданием: они демонстрируют парламенту, обществу и союзникам, что Лондон не просто вводит санкции, а системно отслеживает их последствия, — уточнил Алексеев.

Он добавил, что британцам пришлось провести такое дорогое исследование, чтобы попытаться понять, какие антироссийские санкции работают. Анализ также понадобился, чтобы выяснить, какие из ограничений мешают развиваться бизнесу Великобритании.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако он добавил, что санкции коснутся сжиженного природного газа.