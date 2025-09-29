Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 13:58

Стало известно о тяжелом кризисе в мебельной индустрии в России

STAVROS: мебельная индустрия в России столкнулась с системным кризисом

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В 2025 году мебельный рынок в России столкнулся с серьезным спадом продаж и снижением производства, заявил основатель и генеральный директор компании STAVROS Андрей Рагозин в интервью «Газете.Ru». Он отметил, что падение спроса связано с системным кризисом, а не c временными трудностями.

Покупательская способность людей снижается. Рост цен на продукты, услуги и лекарства опережает доходы. Это приводит к тому, что люди тратят деньги на товары первой необходимости, а мебель становится покупкой «на потом». <…> В итоге средний чек мебельных компаний снижается, загрузка фабрик падает, — сказал Рагозин.

Ранее отраслевая ассоциация «Русская сталь» обратилась к министру промышленности Антону Алиханову с просьбой не допустить рост сборов для черной металлургии. В организации уверены, что предложения ОАО «Российские железные дороги» окажут отрицательное воздействие на отрасль. В официальном письме указано, что план РЖД с 2026 года ввести дополнительную тарифную надбавку за перевозку пустых полувагонов и увеличить в 10 раз плату за пребывание вагонов на путях вызвал серьезные опасения у участников рынка. Представители металлургии считают данные меры чрезмерными и способными значительно повысить затраты компаний.

