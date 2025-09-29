Стало известно о тяжелом кризисе в мебельной индустрии в России STAVROS: мебельная индустрия в России столкнулась с системным кризисом

В 2025 году мебельный рынок в России столкнулся с серьезным спадом продаж и снижением производства, заявил основатель и генеральный директор компании STAVROS Андрей Рагозин в интервью «Газете.Ru». Он отметил, что падение спроса связано с системным кризисом, а не c временными трудностями.

Покупательская способность людей снижается. Рост цен на продукты, услуги и лекарства опережает доходы. Это приводит к тому, что люди тратят деньги на товары первой необходимости, а мебель становится покупкой «на потом». <…> В итоге средний чек мебельных компаний снижается, загрузка фабрик падает, — сказал Рагозин.

