Генерирующие компании нашли способ модернизировать ТЭЦ

Производители электроэнергии выступили с инициативой закрепить отдельную квоту для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в рамках государственной программы модернизации генерирующих мощностей, заявила председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина. Данное предложение было озвучено в ходе профильной отраслевой конференции, организованной регулятором энергорынков, передает «Коммерсант».

По словам Паниной, ассоциация направила в Минэнерго РФ три возможных варианта формирования целевой квоты для ТЭЦ. Она подчеркнула, что первоочередной задачей является скорейшее обновление ценовых параметров проводимых конкурсов, что позволит вывести на рынок новые объемы для модернизации. Следующим стратегическим шагом должно стать продление всей программы модернизации генерирующих объектов после 2031 года.

О необходимости совершенствования программы модернизации тепловых электростанций заявляли и другие ключевые игроки рынка. Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил сохранить ежегодный конкурсный объем модернизации на уровне 4 ГВт и ввести коэффициент, повышающий приоритет заявок от когенерационных установок. Схожую позицию о важности модернизации ТЭЦ и парогазовых установок ранее высказывал и глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.

В качестве одного из механизмов поддержки ТЭЦ рассматривается возможность возобновления практики отбора части проектов через правительственную комиссию. Этот подход, с квотой в 15% для теплоэлектроцентралей, уже применялся на начальном этапе программы модернизации и позволял комиссии отдавать приоритет объектам когенерации с учетом их специфики и региональной значимости.

Проблема заключается в том, что модернизация ТЭЦ, в силу технологических особенностей, требует более высоких капитальных затрат по сравнению с крупными ГРЭС. Это ставит их в заведомо невыгодное положение в рамках стандартных конкурсных отборов, где решающим фактором часто является минимальная цена. В «Совете рынка» опасаются, что введение отдельных квот может ограничить конкуренцию и привести к общему росту стоимости проектов для потребителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стоит рассмотреть инициативу об организации отдельного регулятора в жилищно-коммунальной сфере. Идея была первоначально предложена главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Он аргументировал необходимость такого шага важностью централизованного управления техническим учетом жилого фонда и модернизацией инфраструктуры.