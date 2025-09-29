Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:38

Страна ЕС заблокировала сразу 12 новостных порталов Украины

В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных сайтов в ответ на действия Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных сайтов в ответ на действия Киева, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава канцелярии премьера республики Гергей Гуйяш. Он считает, что суверенная страна должна дать соразмерный ответ на неоправданную атаку.

Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на венгерской территории, — написал Гуйяш.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить нападки в адрес Будапешта. Таким образом он отреагировал на заявление украинского главы о якобы нарушивших украинскую границу венгерских дронах.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неудачной попыткой втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. При этом Венгрия как суверенное государство не позволит втянуть себя в конфликт, несмотря на провокационные заявления Киева, подчеркнул глава МИД. В свою очередь МИД Украины обвинил венгерское правительство в лицемерии, моральной деградации и скрытом противостоянии всей Европе.

Венгрия
Украина
новости
блокировки
ответные меры
