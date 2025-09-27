Посадите осенью — через год вырастет куст с 50+ бутонами: многолетник-сказка

Лилейник (Hemerocallis) — многолетник-сказка, который при осенней посадке (сентябрь–октябрь) выдерживает экстремальные условия: шквалистые ветра, проливные дожди, засуху и полное отсутствие ухода.

Посадите осенью деленку с веером листьев в любую почву (даже в глину или песок) на солнечном месте — и через год вырастет куст с 50+ бутонами, которые будут цвести с июня по август. Преимущества лилейника: мощная корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, мясистые листья, запасающие влагу, и гибкие цветоносы, не ломающиеся под ливнем.

Лилейники не требуют подкормок, полива и укрытия, а также десятилетиями растут на одном месте, не вырождаясь. Это идеальный цветок для заброшенных дач, обочин дорог и сложных климатических зон — растение, которое цветет вопреки всему.

Ранее был назван многолетник, который цветет ярким ковром алых цветов.