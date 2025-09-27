Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:33

Посадите осенью — через год вырастет куст с 50+ бутонами: многолетник-сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лилейник (Hemerocallis) — многолетник-сказка, который при осенней посадке (сентябрь–октябрь) выдерживает экстремальные условия: шквалистые ветра, проливные дожди, засуху и полное отсутствие ухода.

Посадите осенью деленку с веером листьев в любую почву (даже в глину или песок) на солнечном месте — и через год вырастет куст с 50+ бутонами, которые будут цвести с июня по август. Преимущества лилейника: мощная корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, мясистые листья, запасающие влагу, и гибкие цветоносы, не ломающиеся под ливнем.

Лилейники не требуют подкормок, полива и укрытия, а также десятилетиями растут на одном месте, не вырождаясь. Это идеальный цветок для заброшенных дач, обочин дорог и сложных климатических зон — растение, которое цветет вопреки всему.

Ранее был назван многолетник, который цветет ярким ковром алых цветов.

Читайте также
Этот цветок создаст роскошный сад без хлопот и специальных навыков: королева неприхотливых цветов
Общество
Этот цветок создаст роскошный сад без хлопот и специальных навыков: королева неприхотливых цветов
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Общество
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Золотой ковер для «ленивого» сада: этот цветок не вытаптывается даже детьми и собаками
Общество
Золотой ковер для «ленивого» сада: этот цветок не вытаптывается даже детьми и собаками
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
Общество
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
Цветок для тех, кому некогда часто ездить на дачу: растет годами без полива и подкормок
Общество
Цветок для тех, кому некогда часто ездить на дачу: растет годами без полива и подкормок
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.