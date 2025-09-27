Цветок для тех, кому некогда часто ездить на дачу: растет годами без полива и подкормок

Очиток видный (Sedum spectabile) — идеальный многолетник для тех, кому некогда часто ездить на дачу. Он способен годами расти без полива, подкормок и вообще вашего присутствия.

С августа по октябрь очиток покрывается крупными розовыми или пурпурными соцветиями, привлекающими бабочек и пчел. Его преимущества: феноменальная засухоустойчивость (корни запасают влагу в мясистых листьях), морозостойкость, рост на беднейших почвах и способность цвести даже в камнях.

Посадка осенью: воткните черенок или деленку в землю в любом месте — и можете забыть о нем до следующего сезона. Растение не болеет, не интересует вредителей и с каждым годом становится только пышнее. Это идеальный выбор для тех, кто бывает на даче раз в год — очиток будет цвести и хорошеть без вашего участия.

