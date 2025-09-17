Сажаю осенью — получаю яркий ковер с мая по август с шапками алых цветов

Лихнис (зорька) — неубиваемый многолетник. Сажаю осенью и получаю яркий ковер с мая по август с шапками алых цветов. Растение не требует подкормок, полива (кроме экстремальной засухи) и не болеет.

Его преимущества: морозостойкость до -35 °C, засухоустойчивость, рост на бедных почвах и способность цвести даже в полутени. Ярко-алые, розовые или белые соцветия-«помпоны» не выгорают на солнце и привлекают бабочек.

Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте песком (слой 0,5 см) и прижмите доской. Весной лихнис взойдет сам, а через год образует пышные кусты высотой до 1 метра. Идеален для рокариев, бордюров и «забытых» уголков сада: лихнис десятилетиями цветет без вашего участия.

