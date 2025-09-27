Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре

Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре! Лунария многолетняя (Lunaria rediviva) — уникальное растение для осеннего сада, которое привлекает внимание своими эффектными серебристыми семенами и декоративными листьями. Морозостойкость до −35°C позволяет выращивать лунарию практически в любых регионах России, не опасаясь за сохранность растения зимой.

Лунария многолетняя ценна своей декоративностью в позднем сезоне, когда многие садовые растения уже утратили привлекательность. Осенью на фоне пожелтевшей листвы «серебряные монетки» семян сияют и создают необычные акценты в бордюрах, миксбордерах и тенистых уголках сада. Листья растения остаются декоративными длительное время, добавляя объем и структуру композициям.

Растение неприхотливо: оно спокойно переносит полутень, устойчиво к болезням и не требует частого полива. Лунария привлекает внимание насекомых-опылителей и может стать интересным элементом для создания экосистемного сада. Срок жизни растения при правильном уходе составляет 7–10 лет, что делает его выгодным долгосрочным вложением в дизайн сада.

Посадку лунарии можно проводить в октябре, главное — выбрать место с дренированной почвой и защитой от сильного застоя воды. Это позволит растению укорениться до наступления первых морозов и весной уверенно начать новый цикл роста.

